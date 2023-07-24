Экс-защитник «Сочи» Терехов: до конца трансферного окна увидите меня в клубе РПЛ

Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов сообщил, что этим летом он присоединится к одному из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Почему посетил матч «Локомотив» — «Рубин»? Игра проходила в Москве, поэтому и решил посетить. Моё будущее? Скоро всё узнаете. Переход в «Рубин»? Почему «Рубин»? Потому что я пришёл на матч «Локомотив» — «Рубин»? Слухи же ничем не подтверждены. До конца трансферного окна вы увидите меня в клубе РПЛ», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

33-летний россиянин в своей карьере ранее выступал за «Сочи», «Оренбург», «Динамо», «Балтику» и «Химки». Кроме того, на счету Терехова несколько матчей за сборную России. «Сочи» прошлый сезон завершил на десятом месте, набрав 38 очков.