«Зенит» согласится вести переговоры по Венделу, только если бразилец прилетит в Россию

Руководство санкт-петербургского «Зенита» заняло жёсткую позицию по будущему в команде полузащитника Вендела. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, «Зенит» будет готов вести переговоры по переходу Вендела, только если полузащитник прилетит в Россию и встретится с руководством санкт-петербургского клуба лично. Российский клуб открыт к переговорам по игроку, но важным условием является его приезд в страну.

Потенциальный переход Вендела во «Фламенго» в связи с такой позицией «Зенита» резко осложняется. Бразильский клуб хочет решить возникшую проблему как можно быстрее, так как в Бразилии трансферное окно закрывается с началом августа.