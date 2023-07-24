«Зенит» согласится вести переговоры по Венделу, только если бразилец прилетит в Россию
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Руководство санкт-петербургского «Зенита» заняло жёсткую позицию по будущему в команде полузащитника Вендела. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в видео на своём YouTube-канале.
По информации источника, «Зенит» будет готов вести переговоры по переходу Вендела, только если полузащитник прилетит в Россию и встретится с руководством санкт-петербургского клуба лично. Российский клуб открыт к переговорам по игроку, но важным условием является его приезд в страну.
Потенциальный переход Вендела во «Фламенго» в связи с такой позицией «Зенита» резко осложняется. Бразильский клуб хочет решить возникшую проблему как можно быстрее, так как в Бразилии трансферное окно закрывается с началом августа.
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