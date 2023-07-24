Вендел не объяснил своего отказа от полёта в Россию «Зениту» и агенту

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел не предоставил никаких объяснений своего отказа от полёта в Россию руководству клуба и своим представителям. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, Вендел должен был вылететь в Россию со своим представителем вечером 22 июля, однако не сделал этого, не объяснив причин отказа, что разозлило не только «Зенит», но и «Фламенго», который ещё надеется приобрести футболиста.

Вендел продолжает находиться в Бразилии. Полузащитник всё ещё не был в расположении «Зенита» в этом сезоне, несмотря на уже стартовавший розыгрыш чемпионата России. Агент Вендела сообщил, что тот должен вскоре прилететь в Санкт-Петербург.