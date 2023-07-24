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Тренер Нидерландов требовал от футболисток имитировать травмы во время матча ЧМ-2023

Тренер Нидерландов требовал от футболисток имитировать травмы во время матча ЧМ-2023
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Тренер сборной Нидерландов Андрис Йонкер требовал от футболисток имитировать повреждения во время матча женского чемпионата мира по футболу с Португалией, сообщает Sky News Australia.

По сведениям источника, об этом стало известно после того, как в социальных сетях появился видеоролик, в котором Йонкер по-голландски призывает полузащитницу Даниэль ван де Донк присесть на газон во время игры с командой Португалии. После короткого разговора с тренером 31-летняя футболистка всё-таки села на поле и стала ждать, пока к ней не подойдёт главный арбитр встречи.

Отмечается, что во время возникшей паузы Андрис Йонкер воспользовался возможностью пообщаться со своими игроками и обсудить с ними дальнейшую стратегию игры. Отметим, что сборная Нидерландов одержала победу с минимальным счётом над национальной командой Португалии в матче 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин благодаря голу Стефани ван дер Грагт.

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