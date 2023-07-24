Источник: Алсу Абдуллина перейдёт в «Париж» на правах аренды

Защитница английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перейдёт во французский «Париж» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что её переход связан с недостатком игровой практики в лондонском клубе.

Алсу Абдуллина выступает за «Челси» с 2021 года. В составе синих она стала двукратной чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка страны (2022/2023). До «Челси» Алсу выступала за московский «Локомотив», с которым стала чемпионкой России (2021) и серебряным призёром чемпионата страны (2020). Футболистка дебютировала в национальной команде России в 16-летнем возрасте, 23 ноября 2017 года, в товарищеском матче со сборной Бельгии. Абдуллиной 22 года.