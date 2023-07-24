ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным

Московский ЦСКА подписал новый контракт с воспитанником клуба 19-летним Матвеем Лукиным. Соглашение будет действовать до лета 2025 года с опцией продления ещё на год.

«Матвей — воспитанник нашей академии, за которую он выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения. С молодёжкой ПФК ЦСКА Лукин дважды стал чемпионом. Регулярно вызывался в молодёжную сборную России.

В прошлом сезоне защитник принял участие в матчах Кубка России и Премьер-Лиги, на его счету один голевой пас в игре с «Торпедо».

Желаем Матвею дальнейшего прогресса», – сообщает пресс-служба армейского клуба.

В минувшем сезоне 19-летний россиянин провёл два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. ЦСКА по итогам минувшей кампании занял второе место и выиграл Кубок России.

Ранее Матвей Лукин заявлял, что готов полностью отдаваться за эмблему армейского клуба на протяжении многих лет. Он признался, что мечтает стать игроком стартового состава ЦСКА.