ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным

Московский ЦСКА подписал новый контракт с воспитанником клуба 19-летним Матвеем Лукиным. Соглашение будет действовать до лета 2025 года с опцией продления ещё на год.
«Матвей — воспитанник нашей академии, за которую он выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения. С молодёжкой ПФК ЦСКА Лукин дважды стал чемпионом. Регулярно вызывался в молодёжную сборную России.
В прошлом сезоне защитник принял участие в матчах Кубка России и Премьер-Лиги, на его счету один голевой пас в игре с «Торпедо».
Желаем Матвею дальнейшего прогресса», – сообщает пресс-служба армейского клуба.
В минувшем сезоне 19-летний россиянин провёл два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. ЦСКА по итогам минувшей кампании занял второе место и выиграл Кубок России.
Ранее Матвей Лукин заявлял, что готов полностью отдаваться за эмблему армейского клуба на протяжении многих лет. Он признался, что мечтает стать игроком стартового состава ЦСКА.
- 24 июля 2023
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
17:17
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:46
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:05
-
16:05
-
16:03
-
15:58