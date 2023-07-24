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Жереми Бога может перейти из «Аталанты» в «Ниццу»

Жереми Бога может перейти из «Аталанты» в «Ниццу»
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«Ницца» сделала официальное предложение о трансфере полузащитника «Аталанты» Жереми Бога. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, французский клуб хотел купить 26-летнего хавбека за € 14 млн, в то время как «бергамаски» намерены выручить с продажи своего игрока не менее € 18 млн.

Сообщается, что переговоры продолжаются. Стороны уверены, что достигнут договорённости в ближайшее время.

Бога выступает за «Аталанту» на протяжении двух лет (с 2021 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось о желании «Манчестер Юнайтед» приобрести ещё одного футболиста «Аталанты».

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