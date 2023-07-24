Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Оренбург»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом». Напомним, эту игру обслуживала бригада во главе с Артёмом Чистяковым.
«Чистяков — молодец, по общему впечатлению отработал очень хорошо. Физическая форма, личные качества, управление игрой, скорость — всё отлично. Только на 34-й минуте не показал жёлтую игроку «Спартака» за блокировку соперника, который убегал в опасную зону. То есть за срыв перспективной атаки. Но такое бывает. Чистяков — недооценённый арбитр. Если бы не травма в том году, у него было бы больше назначений. Он сейчас один из лучших», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, встреча между «Спартаком» и «Оренбургом» завершилась победой московской команды со счётом 3:2. Победный мяч на 90+1-й минуте игры записал на свой счёт полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич. Главный судья Чистяков показал игрокам шесть жёлтых карточек.
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