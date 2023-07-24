Арбитр Федотов считает, что «Факел» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Ростовом»

Бывший судья Игорь Федотов оценил спорный эпизод в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Факелом». Напомним, эту игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

«На 87-й минуте следовало удалить игрока «Факела» за лишение явной возможности забить гол. Шадыханов находился в нормальной позиции, но надо было прочитать игру и чуть ускориться. Казарцев позвал его к монитору, но арбитр посчитал, что футболист «Ростова» сам играл рукой. Я с этим не согласен, потому что, во-первых, рука в данном случае находилась в естественном положении внизу, во-вторых, мяч попал в плечо. В-третьих, мяч попал в отставленную руку игрока «Факела» — это уже наказуемо. Если бы не это касание, футболист «Ростова» убежал бы один на один с вратарём», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча между «Ростовом» и «Факелом» завершилась победой дончан со счётом 2:1. Главный судья Шадыханов показал игрокам пять жёлтых карточек.