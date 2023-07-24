Александр Филимонов: хотелось бы, чтобы «Спартак» стал законодателем мод
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Бывший футболист Александр Филимонов ответил на вопрос, кто составит конкуренцию «Зениту» в чемпионате России сезона-2023/2024.
«Я поставлю вопрос по‑другому, учитывая, что я болельщик «Спартака». Хотелось бы, чтобы «Спартак» стал законодателем мод и чтобы другие клубы, как было в моё время, старались составить ему конкуренцию. Ожидаю, что «Спартак» начнёт показывать хорошую игру, а уровень футбола начнёт расти», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московский «Спартак» на своём поле одержал победу в матче с «Оренбургом». Красно-белые выиграли со счётом 3:2. Дубль оформил защитник Даниил Хлусевич, ещё один мяч на счету полузащитника Виктора Мозеса.
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- 24 июля 2023
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