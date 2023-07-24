Агент Санчеса прокомментировал ход переговоров по трансферу игрока в «Спартак»

Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, прокомментировал ход переговоров по трансферу футболиста в московский «Спартак».

«Касаемо соглашения всех сторон я не могу подтвердить. Всё движется, но пока это не случилось. Давайте немного подождём. Как только всё окончательно прояснится, я смогу об этом рассказать», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» близок к переходу защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Красно-белые достигли договорённости с английским клубом о переходе колумбийца и надеются прийти к соглашению с самим Санчесом в течение ближайших часов. Сам защитник не против перехода в российский клуб. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера Санчеса в «Спартак» составит € 12 млн.

27-летний Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Тогда лондонцы купили его у «Аякса» за € 42 млн. В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и проведя на поле чуть больше 1200 минут.