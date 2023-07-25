Хомуха: Захаряну придётся очень сильно постараться, чтобы выиграть конкуренцию в «Лацио»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио», заявив, что такой трансфер стал бы правильным выбором для игрока.
«Конечно, Захаряну уже надо делать следующий шаг в карьере. Возраст у него подходящий для того, чтобы себя проявить в Европе. Серия А – чемпионат непростой. Если трансфер уже согласован, значит, Арсен сделал правильный выбор. Захаряну придётся очень сильно постараться, чтобы выиграть конкуренцию в «Лацио».
Приемлемые ли деньги за Захаряна € 10 млн? Если такие деньги предлагает «Лацио», значит, Арсен стоит € 10 млн», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
О соглашении «Динамо» и «Лацио» о переходе Захаряна сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
- 25 июля 2023
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