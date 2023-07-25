Переход Захаряна в «Лацио» может сорваться из-за позиции Сарри, тренер хочет видеть Камаду
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Возможному переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио» может помешать позиция главного тренера римлян Маурицио Сарри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, тренер хотел бы видеть в команде игрока, который мог бы сразу заменить ушедшего в саудовский «Аль-Хиляль» полузащитника Сергея Милинковича-Савича. В связи с этим Захарян, который рассматривается как игрок на перспективу, не соответствует профилю футболиста, которого Сарри попросил найти у руководства «Лацио».
«Лацио» рассматривал возможность подписания контракта с японским полузащитником Даити Камадой, находящимся в статусе свободного агента, однако он близок к переходу в мадридский «Атлетико».
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