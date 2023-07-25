Глава «Пюника» отреагировал на отказ посольства Польши принять документы игроков из России

Президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал отказ польского посольства выдавать шенгенские визы двум гражданам России в составе «Пюника» — полузащитнику Михаилу Коваленко и тренеру Роману Монарёву.
«Да, наших опять не пустили, так как шведские визы в Армении выдаёт посольство Польши. Мы обращались в другие посольства, но они сказали, что не имеют права. А в польском посольстве отказались принимать документы наших россиян, так как это политика государства», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, ранее, 20 июля, армянский «Пюник» проводил ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций с клубом «Нарва Транс». Но попасть в Эстонию удалось не всем членам ереванской команды. Консульство Литвы в Армении также отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ — полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монарёву. Не получил визу и нигерийский нападающий Таофик Жибриль.
- 25 июля 2023
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