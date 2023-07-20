«Это уже перебор». Игрока и тренера из России не пустили в Эстонию на еврокубковый матч

В четверг, 20 июля, армянский «Пюник» проведёт ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций с клубом «Нарва Транс». Но до Эстонии добрались не все представители ереванской команды. Два игрока и тренер клуба, будучи абсолютно здоровыми, вынуждены были остаться дома. Причина: консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз двум гражданам РФ — полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монарёву (экс-ЦСКА, «Шинник») — а также нигерийскому нападающему Таофику Жибрилю.

Причём уроженец Петербурга Коваленко не впервые пропускает еврокубковый матч из-за визовых проблем. В прошлом сезоне по аналогичной причине он не летал в другую прибалтийскую страну, Литву, на матч с «Жальгирисом». «Пюник» его проиграл — 1:2.

Специально для «Чемпионата» нештатную ситуацию прокомментировал президент «Пюника» Артур Согомонян.

— У нас и в прошлом году была такая проблема, в игре с вильнюсским «Жальгирисом». В этом году история повторилась с Эстонией, и ещё неизвестно, что будет со Швецией (в случае выхода в следующий раунд Лиги конференций «Пюник» сыграет с «Кальмаром». — Прим. «Чемпионата»). Эстонскую визу в Армении выдаёт посольство Литвы, а шведскую — посольство Польши. И те, и другие принципиально не ставят визы россиянам, утверждая, что это их государственная политика. Как нам сказали в польском консульстве, даже если мы получим для футболиста визу через какую-то другую страну и приедем к ним на игру, там её вполне могут аннулировать, а игрока — депортировать. Это уже перебор, который начинает разрушать всё, причём даже за пределами России. Мы же не можем скрыть, что это гражданин РФ. Он по всем документам проходит как россиянин. Естественно, мы не готовы идти на такие риски. В армянском чемпионате есть клубы, где намного больше российских легионеров, и они могут столкнуться с ещё более серьёзными трудностями.

Михаил Коваленко Фото: fcpyunik.am

На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта — честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое — игрок основного состава и первый помощник тренера. Для нас это серьёзная проблема — ведь это ключевые люди в команде. Тот же Коваленко играет в Армении уже несколько лет и является нашим ведущим исполнителем. Мы пытаемся что-то сделать и в прошлом году пытались. Как я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща. Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в тех странах, где команды смогут участвовать полными составами. Потому что, повторюсь, нарушается принцип справедливости, основополагающий в любых спортивных состязаниях, и особенно в европейских кубках.

— Вы считаете, что РФС должен реагировать на такие ситуации?

— Это общая проблема, и, конечно, тут нужны объединённые усилия всех. В одиночку клуб не в состоянии её решить. С подобными сложностями ведь не только мы сталкиваемся. Аналогичная ситуация недавно была у российского легионера турецкого клуба (Магомед-Шапи Сулейманов не смог попасть с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в Польшу. — Прим. «Чемпионата»). Здесь обязательно нужно вовлечение национальных федераций. Я думаю, если УЕФА займёт более жёсткую позицию и будет переносить матчи на нейтральное поле, это может сыграть свою роль и изменить позицию этих стран. Речь-то идёт исключительно о футбольной игре. Мы больше ни на что не претендуем. Игроки получают визу буквально на несколько дней, с дня заезда до дня отъезда. Здесь абсолютно понятна цель поездки. Если эту проблему не замалчивать, а говорить достаточно громко, то и для УЕФА это станет сигналом. Нарушение спортивного принципа ни к чему хорошему не приводит.

Артур Согомонян Фото: fcpyunik.am

— Получается, приглашая российских легионеров, клубы вынуждены просчитывать и подобные риски?

— Да-да. Сейчас из четырёх армянских клубов в еврокубках мы попали на Эстонию. Три других пока не имеют такой проблемы, потому что кто-то играет в Албании, кто-то — в Черногории, а кто-то — в Боснии. Но она коснётся любого, кто попадёт в еврокубках на одну из этих стран. Думаю, проблему надо решать, потому что со временем она будет только усугубляться. Здесь нет никаких политических подоплёк — речь идёт только о честном спортивном соперничестве.

Первый матч «Пюника» и «Нарвы Транс» завершился победой армянского клуба со счётом 2:0.