«Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по Лавиа

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«Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по полузащитнику «святых» Ромео Лавиа в размере € 43 млн. «Саутгемптон» хочет не менее € 58 млн за бельгийского футболиста, сообщает журналист Давид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, «святые» не приняли первое предложение мерсисайдцев, поскольку чётко обозначили, что не отпустят 19-летнего футболиста этим летом за меньшую цену. Условия личного контракта бельгийского полузащитника при этом не будут проблемой для «Ливерпуля».

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему футболисту также проявляют «Арсенал» и «Челси».

В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.