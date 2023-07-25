«Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по Лавиа

«Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по полузащитнику «святых» Ромео Лавиа в размере € 43 млн. «Саутгемптон» хочет не менее € 58 млн за бельгийского футболиста, сообщает журналист Давид Орнштейн в своём «твиттере».
По информации источника, «святые» не приняли первое предложение мерсисайдцев, поскольку чётко обозначили, что не отпустят 19-летнего футболиста этим летом за меньшую цену. Условия личного контракта бельгийского полузащитника при этом не будут проблемой для «Ливерпуля».
Напомним, ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему футболисту также проявляют «Арсенал» и «Челси».
В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.
- 25 июля 2023
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