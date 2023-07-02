«Ливерпуль» нацелился подписать Лавию за € 58 млн

«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Саутгемптона» Ромео Лавии, что в итоге может вылиться в трансфер за € 58 млн, сообщает в своём «твиттере» журналист Бэн Джейкобс.
По информации источника, «святые» оценивают игрока в € 58 млн, однако мерсисайдцы чувствуют, что могут сбить цену и взять игрока за меньшую сумму. К Лавии также проявляет интерес лондонский «Арсенал», но их переговоры по Ромео пока не продвигаются. Ещё один возможный покупатель – «Челси», но на данный момент «синие» больше сосредоточены на полузащитнике «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойсесе Кайседо.
В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.
- 2 июля 2023
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