«Никакого секрета». Игрок «Урала» Аюпов высказался о двух голах на старте сезона

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о двух голах на старте сезона, которые он забил в играх чемпионата и Кубка России.

«В чём секрет такого удачного старта? Никакого секрета нет. Просто нужно выполнять установку тренера, плюс ребята помогают и создают моменты. Мне остаётся только оказаться в нужном месте в нужное время», — передаёт слова Аюпова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Аюпов отличился в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). Также хавбек смог отметиться голом в кубковом матче с «Локомотивом» (1:2).

Аюпов перешёл в «Урал» летом этого года. В сезоне-2022/2023 он провёл 27 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.