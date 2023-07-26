«Динамо» повторило свой антирекорд 20-летней давности в Кубке России
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Вчера, 25 июля, московское «Динамо» встретилось с «Пари НН» в матче 1-го тура группового раунда Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались нижегородцы.
По итогам встречи «Динамо» повторило клубный антирекорд 20-летней давности (2003 года) в рамках Кубка России – игроки «бело-голубых» пропустили в седьмом гостевом матче турнира подряд.
Напомним, на седьмой минуте счёт открыл футболист «Пари НН» Эдгар Севикян, а уже спустя две минуты точным ударом отметился полузащитник «Динамо» Ярослав Гладышев. В серии пенальти точнее были нижегородские футболисты — 4:3. В составе «Динамо» с «точки» промахнулись Денис Макаров и Сергей Паршивлюк.
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