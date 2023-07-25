Личка выпустил в основе «Динамо» молодого вратаря. Но серию пенальти взял другой дебютант

Москвичи уступили «Пари НН» в серии пенальти. Но по игре к гостям уже меньше вопросов.

Первый матч в самой интересной, пожалуй, группе Кубка России – со «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН» – завершился вничью. Победитель во встрече команд Марцела Лички и Сергея Юрана определился в серии пенальти. Нижегородцы получили два очка, москвичи – одно.

«Динамо» сыграло в Нижнем Новгороде фактически вторым составом: из тех, кто был в основе в стартовом туре РПЛ, с первых минут вышел только Роберто Фернандес. «Пари НН», напротив, выставил почти всех сильнейших. В старте оказались 8 из 11 человек, начинавших встречу с «Зенитом». Юран, как и Личка, дал возможность показать себя запасному голкиперу: у хозяев место в воротах занял новичок Ботнарь, а у гостей – Купцов (при этом Шунин и Лещук отсутствовали в заявке).

В этом экспериментальном составе некоторые игроки «Динамо» заняли не совсем привычные позиции. Например, Лаксальт исполнил роль опорного хавбека, Паршивлюк – левого крайнего защитника. Справа же в обороне действовал молодой Бессмертный, для которого это был дебют в официальном матче за первую команду. Очевидно, несыгранность – одна из причин, по которой динамовцы допускали удивительные ошибки под давлением. В частности, мячи сопернику у своих ворот дарили Кутицкий, Гагнидзе, Маричал и голкипер Купцов.

Ошибка Кутицкого как раз и привела к быстрому голу в ворота «Динамо». «Пари НН» организовал контратаку, в которой воспитанник бело-голубых Живоглядов доставил мяч Севикяну. Форвард забил качественно исполненным ударом низом. Вообще, Севикян был, пожалуй, самой заметной фигурой в первом тайме, создавал моменты за счёт индивидуальных действий. Запомнился ещё эпизод, когда Эдгар свободно бил головой с нескольких метров, но послал мяч мимо цели в ситуации, когда забить было проще, чем промахнуться.

Команда Лички отыгралась всего через минуту после гола «Пари НН» – или даже в эту. Всё произошло из-за «привоза» собственного игрока: Стаматов подставил Майга плохой передачей. Ботнарь пропустил между ног, а Гладышев забитым мячом сделал заявку на место в основе. «Комедию ошибок» до перерыва продолжил защитник «Пари НН» Каккоев. Он сделал скидку в своей штрафной на динамовца Грулёва, и хозяевам повезло, что столкновение форварда с Ботнарём не завершилось назначением пенальти в спорной ситуации.

Три замены у «Пари НН» в перерыве свидетельствовали о том, что Юран тоже не хотел перегружать игроков. Для некоторых футболистов три матча за неделю – тяжёлое испытание даже в начале сезона, когда, казалось бы, должна быть лучшая готовность после проведённой предсезонки. Дебют второго тайма остался за нижегородцами. Севикян продолжал разрывать, обыгрывать один в один Паршивлюка и Фернандеса. Какой момент он создал для Калинского – сказочный! Если бы коллега попал в створ, Купцов вряд ли потащил бы.

Вероятно, для Севикяна это был лучший матч за «Пари НН». Тем неприятнее для Юрана, что форвард попросил замену в середине второго тайма. Личка, в свою очередь, поменял на исходе часа встречи почти всю группу атаки. Среди прочих на поле появился Захарян. Да, Арсен пока ещё не в Риме – прилетел в Нижний Новгород. Захарян активно вошёл, хорошо работал на рывках и разгонял атаки. На 73-й минуте полузащитник, привлекший внимание «Лацио», имел прекрасный момент, но попал в штангу. Чешский тренер бело-голубых эмоционально отреагировал на промах.

А «Пари НН» без Севикяна стал более предсказуем в атаке, тогда как «Динамо» с Захаряном прибавило. Лаксальт на позиции опорника, скорее всего, понравился Личке. Бело-голубые в итоге даже превзошли нижегородцев по ударам (11:10, в створ – 5:3), правда, команда Юрана в последней атаке имела шанс победить: для бившего из хорошей позиции Юлдошева ворота оказались недостаточно широкими. В серии пенальти Ботнарь потащил удар Макарова, а Паршивлюк попал в штангу.

Во 2-м туре «Пари НН» сыграет 8 августа в Москве со «Спартаком», а «Динамо» – 9 августа дома с «Краснодаром».