Экс-тренер «Спартака» Чернышов: «Зенит» не отобьёт всех расходов на Малкома

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что «Зенит» не сумеет отбить все траты на нападающего Малкома, если продаст его за € 60 млн в «Аль-Хиляль».
«Зенит»-то, как мне кажется, полностью не окупит вложения в Малкома: и трансфер был большой, и зарплата, и бонусы. Но «Зенит» и брал Малкома не с таким расчётом, чтобы выгодно продать. И вряд ли предполагал, что кто-то заплатит за него такие деньги. Малком нужен был, чтобы побеждать в чемпионате России. И для Европы нужен был, когда ещё не было этой ситуации. Я думаю, что он выполнил всё то, что от него требовалось, и плюс сейчас принёс такие деньги в казну клуба. Со стороны «Зенита» было бы глупо не отпустить футболиста за такие деньги. Считаю, что и клуб можно только поздравить», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 июля 2023
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