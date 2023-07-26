«Решётки опустились, и я остался взаперти». Приключения тренера из России в Аравии

Андрей Чернышов зарабатывал в Саудовской Аравии ещё до того, как это стало мейнстримом. Он, правда, не играл, а тренировал «Аль-Шолу», но местным колоритом в полной мере проникся. По просьбе «Чемпионата» бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборных СССР/СНГ/России вспомнил один из самых экзотических этапов карьеры и поделился мнением о рекордном для РПЛ трансфере Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«В Саудовской Аравии жених гуляет на свадьбе без невесты»

— Как вы попали из второй лиги Казахстана в высшую — Саудовской Аравии?

— В моей команде играл футболист из Хорватии. С иностранцами за рубежом всегда ближе сходишься, вот и мы с ним жили в одном месте и больше времени проводили, чем с казахскими игроками. Как-то он сказал, что со мной хочет пообщаться агент из Кувейта на предмет сотрудничества. Это был февраль 2012 года. Я ответил, что, конечно, мне интересен этот регион. Мы познакомились, поговорили, и летом я уехал в Саудовскую Аравию.

— Чем привлекло предложение?

— Естественно, привлекли финансовые условия, они были очень хорошими. Об этой стране тогда мало кто знал в России, поэтому приходилось самому искать информацию в интернете. Плюс агент сбрасывал фотографии: какой у клуба стадион, инфраструктура. Других серьёзных вариантов у меня на тот момент не было, и я принял приглашение «Аль-Шолы».

— С Канчельскисом не советовались — он же играл в Аравии?

— Я читал, что Андрей несколько месяцев там выступал, но тогда с ним не было связи. Да и я привык полагаться на себя, свою интуицию и ощущения. Когда мне кто-то звонит и спрашивает про тот или иной клуб, страну, я всегда рассказываю, но с оговоркой, что мои впечатления — это только мои впечатления. Может быть, то, что мне не понравилось, для другого будет в порядке вещей, и наоборот.

— Вы же изначально шли в молодёжную команду?

— Клубу нужен был тренер в молодёжную команду (у них она называлась олимпийской и включала футболистов до 23 лет) и по совместительству спортивный директор в первую. Оговаривалось, что, если у основы дела пойдут неважно, нужно быть готовым возглавить её. Уже на месте выяснилось, что команду 18-летних тоже предстоит курировать мне.

Андрей Чернышов в Саудовской Аравии Фото: Из личного архива Андрея Чернышова

— Что из себя представлял клуб «Аль-Шола»?

— «Аль-Шола» представляет городок Эль-Хардж с населением тысяч в 80 человек. До столицы, Эр-Рияда, около 70 километров. Клуб тогда только вышел в местную Премьер-лигу, и нужно было создавать олимпийскую команду с нуля. В местной ФНЛ таких требований к участникам не предъявлялось. У «Аль-Шолы» был стадион тысяч на 10, к старту сезона его привели в надлежащий вид. Кроме того, было запасное поле натурального размера и маленькое травяное. Плюс бассейн, тренажёрный зал и ресторан, где ребята могли поесть после тренировок или устроить лёгкий перекус за несколько часов до матча. Клуб маленький, но условия для работы — шикарные. Главная команда занималась прямо на стадионе, а мы — на втором поле.

— Как насчёт бытовых условий?

— Грех жаловаться. Я и иностранцы из основы жили в доме гостиничного типа. У каждого была своя квартира с кухней, клуб предоставлял машину.

— К чему было сложнее всего привыкнуть?

— Конечно, к образу жизни. Он у арабов совершенно другой. Например, они могут прямо посреди тренировки расстелить коврики на поле и начать молиться. Я уже начал записывать расписание намаза, чтобы не прерывались занятия. Но точно рассчитать это достаточно сложно, поскольку время постоянно смещается. А однажды со мной случился забавный казус. Зашёл в магазин, купил товар, и тут всё начало закрываться. Кассиры ушли, решётки на входе опустились, и я остался взаперти. Потом мне объяснили, что в Саудовской Аравии на время молитвы абсолютно всё закрывается и никто не может находиться на улице. Если ты в машине — должен оставаться внутри, если в помещении, то в помещении.

— Долго просидели взаперти?

— Минут 40 ждал, пока вернутся сотрудники и откроют магазин. Такие перерывы у них пять раз в день. Первая молитва очень ранняя, а на время четырёх остальных все магазины и офисы закрываются, и люди идут на намаз. Мне кажется, в этом регионе только в Саудовской Аравии такой порядок — в других странах подобной жёсткости нет.

— Как реагировали местные на русского человека?

— Как инопланетянина никто меня не разглядывал, пальцем не показывал (смеётся). Я довольно поздно туда прилетел. Заселили в ближайшую гостиницу и сказали, что на следующий день в обед заберут в Эль-Хардж. Я проснулся рано утром, спустился на ресепшн и попал на завтрак персонала. Меня сразу же пригласили за столик. И в дальнейшем тоже не было никаких эксцессов. Единственное, что немного напрягало, это обилие военных вокруг. Если у нас в аэропортах дежурит полиция, то там — армейские подразделения. Масса людей с автоматами, блокпосты на дорогах. Тебя могут остановить, проверить. А ещё довелось побывать на местной свадьбе.

— Расскажите.

— Футболист из нашей команды женился. Я уже несколько месяцев работал в клубе, и он пригласил меня и всех помощников на свадьбу. Конечно, необычное зрелище, не как у нас. Веселья никакого нет — ни музыки, ни танцев. Больше похоже не на застолье, а на серьёзный приём. Снимается большое помещение: мужская компания в одном зале, женская — в другом. Жених празднует отдельно от невесты, в красивом чёрном одеянии, расшитом золотом, как на Месси после финала чемпионата мира надели. Все гости — в белых национальных рубахах. После того как все поздравят молодого, выносятся блюда типа нашего плова — с курицей, бараниной, верблюжатиной. Все рассаживаются на полу и едят. Для европейцев был предусмотрен отдельный зал со шведским столом. В конце мероприятия за женихом приезжает отец невесты, они вместе едут за ней, после чего молодожёнов отвозят в отель.

Свадьба в Саудовской Аравии Фото: Из личного архива Андрея Чернышова

«Оказалось, это место для казней»

— Публичные казни видели?

— Я видел место, где это происходит. Когда помощник возил меня по городу, показывал, где какие рестораны, стадионы, поля. А в одном месте промолчал. Я сам спросил, что это. Оказалось — место для казней. Последняя состоялась за месяц до этого.

— Как оно выглядело?

— Площадь размером с два футбольных поля, огороженная двухметровым каменным забором. Как мне объяснил ассистент, внутри насыпан красный утрамбованный песок. Всё происходит в центре этого места. Люди приходят, смотрят. У меня такого желания точно не возникало. Такие места лучше обходить стороной.

— Деньги тогда в саудовском футболе были явно не те, что сейчас?

— Сейчас-то уже совсем космические деньги там крутятся, но и 10 лет назад в Саудовской Аравии платили прилично. В стране работало много хороших европейских тренеров — и Мишель Прюдомм, и Вальтер Дзенга (Знаменитые в прошлом вратари сборных Бельгии и Италии. — Прим. «Чемпионата»). Зарплаты были выше, чем во многих европейских клубах. Если в Европе человек получал два миллиона в год, то в Саудовской Аравии могли и четыре дать. А у Франка Райкарда, по слухам, зарплата в сборной составляла порядка 17 млн долларов.

— Ничего себе.

— Вот так. Сами знаете, нет дыма без огня. И сборная была добротная, а сейчас только сильнее стала. Отмечу также, что уже тогда все клубы располагали качественной инфраструктурой, развивался детско-юношеский футбол. Школы и команды разных возрастов тоже возглавляли иностранные специалисты — испанцы, португальцы, бразильцы. Кстати, именно там я познакомился с нынешним тренером сборной Хорватии Даличем. Он тоже возглавлял вторую команду, но более сильного клуба — «Аль-Хиляль». То есть развитие футбола в стране уже тогда шло достаточно активно.

— Но легионеры совсем малоизвестные играли.

— Да, суперзвёзд не было, европейцев — единицы, но из Африки, Южной Америки уже приезжали добротные исполнители. Хотя с нынешним бумом это, конечно, не сравнить.

«Уже 10 лет назад там платили на уровне РПЛ»

— Уровень зарплат футболистов дотягивал до РПЛ?

— Однозначно платили сопоставимые с чемпионатом России деньги. А у хороших легионеров из топ-клубов вроде «Аль-Шабаба», «Аль-Насра» или «Аль-Ахли» зарплаты были очень серьёзные, может быть, даже выше, чем в РПЛ. «Аль-Шола» — клуб маленький. У нас больше всех получал легионер из Марокко — около 700 тысяч долларов чистыми. Правда, ещё были различные премиальные.

— Уровень чемпионата Саудовской Аравии 10 лет назад каким был?

— Мне было с чем сравнивать — например, с Кувейтом. Иногда смотрел матчи чемпионата Катара или ОАЭ. Было видно, что саудовская лига самая сильная в регионе. Там и местные футболисты достаточно хорошего качества, и легионеры приезжали добротные.

— Как ваша работа сложилась?

— То, что от меня требовалось — к зиме подготовить несколько молодых игроков для первой команды — было выполнено. Мы отправили четырёх ребят на повышение. Жаль, что в последующие годы клуб деградировал. Где-то через сезон «Аль-Шола» вылетела во вторую лигу, а сейчас вообще до третьей докатились.

— Сейчас в Аравию поехали звёзды первой величины — калибра Роналду, Бензема, Фирмино. Это способно привести к резкому скачку популярности и уровня местного футбола?

— Вспомните, как начинала развиваться японская лига. Там тоже платились большие по тем временам деньги, и приезжали настоящие звёзды — такие, как Зико. Много было качественных балканских футболистов. В итоге чемпионат поднялся, местные воспитанники подтянулись, и японские клубы вышли на более высокий уровень. Сборная прогрессировала. То же самое можно сказать про Южную Корею. Думаю, что и Саудовская Аравия пойдёт по этому пути. Приезд звёзд приведёт к необыкновенному всплеску интереса к футболу. Это привлечёт местных мальчишек в футбольные школы. Однозначно будет невероятный бум.

«Зенит» не отобьёт всех расходов на Малкома»

— Малкома можно поздравить?

— Ну конечно. Раньше говорили: обеспечил себя и своих детей. А сейчас я даже не знаю, на сколько поколений вперёд заработают эти футболисты. Это просто какие-то невероятные деньги. Любого игрока, переезжающего сейчас в Саудовскую Аравию, можно поздравить с большим успехом.

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А «Зенит» — с удачной сделкой?

— «Зенит»-то, как мне кажется, полностью не окупит вложения в Малкома: и трансфер был большой, и зарплата, и бонусы. Но «Зенит» и брал Малкома не с таким расчётом, чтобы выгодно продать. И вряд ли предполагал, что кто-то заплатит за него столько. Малком нужен был, чтобы побеждать в чемпионате России и в Европе, когда ещё не было этой ситуации. Я думаю, что он выполнил всё то, что от него требовалось, а кроме того, пополнил казну клуба. Со стороны «Зенита» было бы глупо не отпустить футболиста за такие деньги. Считаю, что и клуб можно только поздравить.

— Малком или Халк — кто круче?

— Сложно сравнивать футболистов, которые играли в одной команде в разное время. Если бы они оказались в одно время в одном месте, пусть даже в разных клубах, сделать это было бы проще. Но я лично отдал бы предпочтение Халку. Для меня это был просто монстр. Не уедь он тогда в Китай, а вернись в сильный европейский клуб, уверен, что Халк добился бы серьёзных высот. У этого футболиста было всё — я не видел слабых сторон. Мы сейчас смотрим на Холанда и говорим: совершенный футболист. Вот для меня Халк такой же.

— Со стороны кажется, что после не совсем удачного опыта в «Барселоне» Малком пожертвовал топ-клубами ради больших денег.

— Все же что-то выбирают. Кто-то хочет бороться за призы, а кто-то — заработать очень много денег. Жизнь изменилась, приоритеты сместились. Если раньше футболисты мечтали играть в больших клубах и побеждать в европейских соревнованиях, то сейчас на первое место выходят деньги. Я-то никого осуждать не собираюсь. Просто время изменилось. Сложно устоять, когда тебе предлагают такие условия. Я думаю, и «Зенит» предложил Малкому намного больше, чем он имел в «Барселоне». Теперь несопоставимые деньги дали в Саудовской Аравии. Если раньше в Азию или на Ближний Восток уезжали футболисты на исходе карьеры, то все понимали зачем: заработать и спокойно закончить. Сейчас же туда поехали футболисты, которые могли бы ещё не один год блистать в Европе.

— В игровом отношении это невосполнимая потеря для «Зенита»?

— Всегда, когда лидеры уходят, мы слышим: ну всё, другого такого не найдут. Так говорили и про Халка, Витселя. И к тренерам это относится. Всегда встаёт вопрос: а что же дальше? Да ничего. Да, потеря. Да, на каком-то этапе будут проблемы. Нужно будет перестраиваться, возможно, даже схему менять, вводить новых футболистов. Но я уверен, что через какое-то время найдётся новый лидер, который будет радовать питерских болельщиков, и о Малкоме перестанут вспоминать.

«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» должны составить конкуренцию «Зениту»

— Шансы Москвы на возвращение чемпионского титула на фоне трансфера Малкома растут?

— Конечно, это плюс для конкурентов «Зенита». Естественно, их шансы повышаются. Главное ими воспользоваться. Я не думаю, что «Зенит» без Малкома станет намного слабее, как сейчас многие рассуждают. Они найдут замену. Уверен, что селекционная служба клуба уже работает над этим вопросом. Либо местный воспитанник выстрелит.

— Кого видите главным конкурентом «Зенита» в сезоне?

— «Спартак», ЦСКА каждый год хотят быть наверху и бороться за чемпионство. Армейцы в прошлом сезоне заняли второе место и взяли Кубок. Наверняка они надеются подняться ещё выше. Состав позволяет это сделать. Я вижу, что и «Локомотив» с таким бюджетом и составом тоже обязан бороться за золото. Надеюсь, что «Краснодар» тоже составит конкуренцию «Зениту». Мне очень симпатичен этот клуб и эта команда. В первую очередь эти четыре команды будут бороться с Питером за чемпионство.

«Динамо» — «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А что насчёт вашего родного «Динамо»? Огорчает?

— Прошлый сезон «Динамо» все признали провальным, не только я. Результат очень плохой. Но ещё больше разочаровало, что футболисты, о которых заговорили при немецком тренере и которыми стали интересоваться европейские клубы, вдруг перестали прогрессировать, остановились в росте. Конечно, нового сезона мы все, болельщики «Динамо», ждали с нетерпением. Надеялись, что будет реабилитация и команда вернётся в группу лидеров, ребята снова заиграют в хороший футбол. Многие скажут: ну это же 1-й тур, только начало. Но показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу.

— Верите, что Захарян наконец-то уедет в Европу?

— Я считаю, что для роста нашим футболистам нужно уезжать в другие чемпионаты. Мы много лет говорили, что наш чемпионат конкурентоспособен и входит в пятёрку лучших европейских лиг. Но это мы просто сами себе сказки рассказывали. РПЛ и близко не стоит с топ-5. Если у молодого парня есть возможность уехать в Европу, это надо делать и там прогрессировать, расти.

— Какие новости в вашей карьере?

— Я закончил работу в Сербии. Хотя клуб предлагал продлить контракт, я отказался по целому ряду причин. Сейчас провожу время с семьёй, со своей маленькой дочкой. Наслаждаюсь этой возможностью. Когда ты при работе, очень мало времени остаётся на близких людей. Также провожу переговоры, изучаю варианты. Пока ничего интересного не появилось, нахожусь в режиме ожидания.