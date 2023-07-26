Нападающий «Спартака» Николсон вернулся в Москву

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что нападающий Шамар Николсон прилетел в Москву.
«В Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
26-летний ямайский форвард пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.
Ранее сообщалось, что столичный клуб готов расстаться с Николсоном этим летом, если за него предложат не менее € 7 млн. Форвард был интересен турецкому «Галатасараю».
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