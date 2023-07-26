Чернышов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» должны составить конкуренцию «Зениту» за золото

Бывший тренер и футболист «Спартака» Андрей Чернышов оценил шансы московских клубов на возвращение чемпионского титула на фоне ухода Малкома из «Зенита».

«Конечно, это плюс для конкурентов «Зенита». Естественно, их шансы повышаются. Главное ими воспользоваться. Я не думаю, что «Зенит» без Малкома станет намного слабее, как сейчас многие рассуждают. Они найдут замену. Уверен, что селекционная служба клуба уже работает над этим вопросом. Либо местный воспитанник выстрелит.

«Спартак», ЦСКА каждый год хотят быть наверху и бороться за чемпионство. Армейцы в прошлом сезоне заняли второе место и взяли Кубок. Наверняка они надеются подняться ещё выше. Состав позволяет это сделать. Я вижу, что и «Локомотив» с таким бюджетом и составом тоже обязан бороться за золото. Надеюсь, что «Краснодар» тоже составит конкуренцию «Зениту». Мне очень симпатичен этот клуб и эта команда. В первую очередь эти четыре команды будут бороться с Питером за чемпионство», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.