Определились первые участники плей-офф женского чемпионата мира — 2023

Сегодня, 26 июля, состоялись матчи 2-го тура женского ЧМ-2023 в группе С. По их итогам определились первые участники плей-офф чемпионата мира среди женщин. Выход из группы гарантировали себе национальные команды Испании и Японии.

Японки набрали шесть очков в двух матчах благодаря победам над Коста-Рикой (2:0) и Замбией (5:0). Испанки тоже набрали максимальное количество очков, разгромив и костариканок (3:0), и замбиек (5:0).

В третьем туре группового этапа Испания и Япония встретятся в очном матче, по итогам которого определится, кто из них займёт первое место в квартете, а кто — второе.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.