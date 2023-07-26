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Сборная Испании разгромила Замбию в матче женского ЧМ-2023

Сборная Испании разгромила Замбию в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 26 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 сборная Испании встретилась с национальной командой Замбии. Игра проходила на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) и завершилась победой испанок с разгромным счётом 5:0.

Сборная Испании с ударно начала матч, забив два быстрых гола — на девятой минуте отличилась Тереза Абельейра, а на 13-й — Дженнифер Эрмосо. Во втором тайме испанки ещё раз выстрелили быстрым дуплетом. На 69-й минуте Альба Редондо забила третий гол, а всего через минуту Дженнифер Эрмосо оформила четвёртое взятие ворот Замбии. Точку в матче своим голом на 87-й минуте поставила Альба Редондо, сделавшая дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу сборной Испании.

Отметим, что по итогам двух туров Испания набрала шесть очков и гарантировала себе выход из группы. Замбия не набрала очков и уже точно покинет турнир по окончании группового этапа.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 2-й тур
26 июля 2023, среда. 10:30 МСК
Испания (ж)
Окончен
5 : 0
Замбия (ж)
1:0 Абельейра – 9'   2:0 Эрмосо – 13'   3:0 Редондо – 69'   4:0 Эрмосо – 70'   5:0 Редондо – 85'
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