В финале чемпионата мира U-20 Чехия сыграет с Аргентиной

Сборная Аргентины вышла в финал молодёжного чемпионата мира, одержав убедительную победу в полуфинале над командой Чили. В финале, который состоится 22 июля в Торонто, аргентинцы сразятся со сборной Чехии, которая завоевала право на участие в решающем матче турнира в четверг. В этот же день пройдёт матч за третье место, в котором будут участвовать команды Австрии и Чили.

Молодёжный чемпионат мира U-20. Второй полуфинал.

Чили – Аргентина – 0:3 (0:1)

Голы: Мария, 13' (0:1), Якоб, 65' (0:2), Моралес, 90' (0:3).

Удаления: Медель – Чили, 15', Курримилла – Чили, 76'.