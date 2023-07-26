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«Манчестер Сити» в ближайшее время продлит контракт с Аке — Романо

«Манчестер Сити» в ближайшее время продлит контракт с Аке — Романо
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«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны уже договорились о новом соглашении. Оно будет окончательно утверждено в ближайшие дни. Нидерландский защитник подпишет с «горожанами» новый долгосрочный контракт с повышением заработной платы.

Аке выступает за «Манчестер Сити» на протяжении трёх лет (с 2020 года). С «горожанами» он выиграл шесть трофеев: Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги и три английских Премьер-лиги.

В сезоне-2022/2023 Аке провёл 41 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее соглашение игрока с «горожанами» рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

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