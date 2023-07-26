«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в товарищеском матче

Сегодня, 26 июля, действующий чемпион Англии, «Манчестер Сити» проводил товарищеский матч с мюнхенской «Баварией». Игру принимал стадион «Японский Национальный» в Токио. Стартовый свисток раздался в 13:30 мск.

Счёт в матче открыл воспитанник клубной системы «горожан» Джеймс Макэйти. 20-летний полузащитник оказался первым на добивании после того, как голкипер «Баварии» Ян Зоммер отразил удар Хулиана Альвареса. Случилось это в середине первого тайма.

«Бавария» отыгралась только на 82-й минуте — защитник мюнхенцев Франс Кретциг рванул в лицевую и прострелил во вратарскую. Эдерсон справился с первым ударом, но добивание Матиса Теля не оставило бразильскому голкиперу «горожан» шансов на спасение.

Впрочем, всего через четыре минут англичане снова вышли вперёд. Отличился защитник «горожан» Эмерик Лапорт, воспользовавшийся тем, что отскок мяча пришёлся ему точно в ноги. Гол испанца стал последним в этой встрече. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Манчестер Сити».