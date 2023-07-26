Трансфер Луиса Чавеса в «Динамо» может сорваться из-за проблем с получением денег — Record

27-летний полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес может не перейти в московское «Динамо» из-за проблем с получением денег, сообщает Record.

По информации источника, Чавес пока не может оплатить пункт о расторжении контракта с мексиканским клубом. Ситуация такова из-за того, что «Динамо» не может перевести деньги мексиканцу. Для того чтобы Чавес перешёл в московский клуб, «Динамо» должно заплатить более $ 7 млн (€ 6,32 млн). Такую же проблему с переводом денег испытывает ЦСКА, который хочет подписать нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилу.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.