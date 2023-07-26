Лига конференций: «Фенербахче» разгромил «Зимбру». «Неман» уверенно переиграл «Бальцан»

Завершились три первых матча второго квалификационного раунда Лиги конференций — 2023/2024. В одном из них турецкий «Фенербахче» в родных стенах разгромил молдавский «Зимбру» — 5:0.
В первом квалификационном раунде «Зимбру» по сумме двух матчей оказался сильнее «Ла Фиориты» из Сан-Марино — 2:1. «Фенербахче» начал свой путь в отборе со второго раунда.
Во втором матче игрового дня белорусский «Неман» уверенно разобрался с мальтийским «Бальцаном» — 2:0. В составе белорусской команды забитыми мячами отметились Павел Савицкий и Сергей Карпович.
В первом квалификационном раунде «Неман» по сумме двух матчей оказался сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна — 3:2. «Бальцан» не без труда прошёл словенский «Домжале» — 5:4.
В ещё одной игре отбора Лиги конференций румынский «Стяуа» на выезде одолел болгарский «ЦСКА 1948» с минимальным преимуществом — 1:0.
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