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Лига конференций: «Фенербахче» разгромил «Зимбру». «Неман» уверенно переиграл «Бальцан»

Лига конференций: «Фенербахче» разгромил «Зимбру». «Неман» уверенно переиграл «Бальцан»
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Завершились три первых матча второго квалификационного раунда Лиги конференций — 2023/2024. В одном из них турецкий «Фенербахче» в родных стенах разгромил молдавский «Зимбру» — 5:0.

В первом квалификационном раунде «Зимбру» по сумме двух матчей оказался сильнее «Ла Фиориты» из Сан-Марино — 2:1. «Фенербахче» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2023, среда. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 0
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
1:0 Кадыоглу – 11'   2:0 Кент – 14'   3:0 Джеко – 61'   4:0 Шиманьски – 63'   5:0 Кинг – 88'

Во втором матче игрового дня белорусский «Неман» уверенно разобрался с мальтийским «Бальцаном» — 2:0. В составе белорусской команды забитыми мячами отметились Павел Савицкий и Сергей Карпович.

В первом квалификационном раунде «Неман» по сумме двух матчей оказался сильнее «Вадуца» из Лихтенштейна — 3:2. «Бальцан» не без труда прошёл словенский «Домжале» — 5:4.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2023, среда. 21:00 МСК
Неман
Гродно, Беларусь
Окончен
2 : 0
Бальцан
Бальцан, Мальта
1:0 Савицкий – 54'   2:0 Карпович – 85'

В ещё одной игре отбора Лиги конференций румынский «Стяуа» на выезде одолел болгарский «ЦСКА 1948» с минимальным преимуществом — 1:0.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2023, среда. 20:30 МСК
ЦСКА 1948
София, Болгария
Окончен
0 : 1
Стяуа
Бухарест, Румыния
0:1 Коман – 28'
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