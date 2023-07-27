Кафу: Неймар лучше Месси и Роналду

Бывший крайний защитник сборной Бразилии Маркос Кафу высказался о нападающем «ПСЖ» Неймаре.
«Неймар феномен. Технически он один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет. Технически Неймар лучше Лионеля Месси и Криштиану Роналду, технически он лучше Де Брёйне и любого игрока, которого вы можете себе представить. У него потрясающие способности.
Неймар — игрок, на которого мы всегда возлагаем надежды в сборной Бразилии. Бразильская команда одна с Неймаром, а другая без него. Это действительно имеет значение», — приводит слова Кафу Infobae.com.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
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