10 главных трансферных новостей дня. Лидер «ПСЖ» едет к саудовцам, у «Ливерпуля» две саги

Продолжаем следить за летним трансферным окном! 26 июля — очередной день, подаривший нам пачку новостей. Собрали в свежем дайджесте десятку самых интересных.

Капитан «Ливерпуля» попрощался с болельщиками

Джордан Хендерсон уже в Саудовской Аравии и тренируется с новыми партнёрами по «Аль-Иттифаку». А ещё 33-летний полузащитник опубликовал прощальное обращение к болельщикам «Ливерпуля».

Джордан Хендерсон бывший капитан «Ливерпуля» «Трудно описать словами эти 12 лет, и ещё труднее прощаться. Я всегда буду «красным». До самой смерти. Спасибо вам за всё. You’ll never walk alone».

Трансфер Давинсона Санчеса в «Спартак» сорвался

Казалось, что о сделке вот-вот объявят, а вместо этого всё отменилось. «РБК-Спорт» сообщил, что трансфер 27-летнего колумбийского защитника из «Тоттенхэма» сорвался по политическим причинам. Руководство английского клуба не захотело ссориться с боссами АПЛ после предупреждения Минспорта Великобритании о рисках взаимодействия с представителями России.

А позже информацию о срыве трансфера Санчеса подтвердил агент футболиста Фернандо Вильярреал. По его словам, переговоры завершились. Ну и кого теперь покупать «Спартаку», чтобы укрепить центр обороны?

Иско перешёл в «Бетис» после полугода без футбола

У бывшего полузащитника «Реала» после отъезда из Мадрида совсем не клеится карьера. Прошлым летом он перешёл в «Севилью», но уже зимой контракт был расторгнут. Найти новую команду сразу Иско не удалось, поэтому игрок провёл без футбола вторую половину сезона.

А теперь Иско снова с контрактом! Играть 31-летний испанец будет за принципиального соперника «Севильи» — «Бетис». Соглашение рассчитано на один сезон.

Иско — в «Бетисе» Фото: https://twitter.com/RealBetis

«МЮ» сделал первое предложение по Расмусу Хёйлунну

Такое ощущение, что мы будем следить за этой сагой до последнего дня трансферного окна. Фабрицио Романо пишет, что «Юнайтед» сделал «Аталанте» первое предложение по датскому нападающему в размере € 50 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Итальянский клуб хочет за 20-летнего таланта больше — не менее € 70 млн. Как думаете, договорятся?

Мусса Дембеле уехал в Саудовскую Аравию

Одним Хендерсоном не ограничились. Теперь за «Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард, будет играть ещё и Мусса Дембеле. 27-летний нападающий, на которого в своё время возлагали большие надежды, так и не добрался до статуса настоящей звезды. По окончании прошлого сезона у Дембеле истёк контракт с «Лионом», и стороны решили его не продлевать. А теперь у француза новое соглашение — с саудовцами до 2027 года.

Мусса Дембеле стал игроком ФК «Аль-Иттифак» Фото: https://twitter.com/Ettifaq_EN

Трансфер Фабиньо под угрозой срыва, но «Ливерпуль» уже работает по новому опорнику

The Athletic пишет, что в переговорах между английским клубом и «Аль-Иттихадом» возникла заминка, из-за которой сделка может не состояться. Стороны по-прежнему намерены совершить трансфер, но риск всё же есть. Правда, это не связано с французскими бульдогами, которых, как сообщалось ранее, 29-летний бразильский полузащитник не может увезти с собой из-за законов в Саудовской Аравии.

А тем временем «Ливерпуль» уже вовсю работает по замене для Фабиньо. Фабрицио Романо утверждает, что клуб готовит предложение по Ромео Лавиа в размере € 42,5 млн плюс € 2,5 млн в качестве бонусов. «Саутгемптон» изначально хотел за 19-летнего опорника более € 50 млн, но теперь многие источники дают понять, что сделка всё ближе.

Радамель Фалькао не поехал в Россию, но поедет в Саудовскую Аравию?

Извините, не удержались от отсылки к мему имени Валерия Карпина. Фалькао сейчас выступает за «Райо Вальекано», и Фабрицио Романо пишет, что сразу несколько клубов из Саудовской Аравии начали прорабатывать возможность покупки 37-летнего колумбийского нападающего. Задумка проста: Фалькао, по мнению саудовцев, может повысить узнаваемость лиги, так что теперь он в приоритетном списке звёзд.

«Челси» и «Арсенал» рубятся за Мохаммеда Кудуса

Полузащитник «Аякса», похоже, всё же уйдёт на повышение этим летом. По информации The Independent, по 22-летнему футболисту одновременно работают «Челси» и «Арсенал». При этом лидирует в гонке «Челси», который готов перебить предложение конкурента. «Аякс» тем временем оценивает Кудуса в € 46 млн.

Малком официально в Саудовской Аравии

Вот и всё! «Аль-Хиляль» объявил о переходе 26-летнего вингера из «Зенита». Контракт, если верить СМИ, рассчитан на три года. Номер бразилец с российским паспортом взял экзотический — 77. Сумма трансфера — рекордные для РПЛ € 60 млн. Половину российский клуб получит сразу, а вторую часть саудовцы будут выплачивать в течение предстоящего сезона.

Малком на презентации в Саудовской Аравии Фото: https://twitter.com/Alhilal_EN

Марко Верратти близок к переходу в «Аль-Хиляль»

Новость-бомба пришла под конец дня. Фабрицио Романо утверждает, что лидер «ПСЖ» близок к трансферу в Саудовскую Аравию. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и, если ничего не сорвётся, в ближайшее время 30-летний итальянский полузащитник подпишет трёхлетний контракт. Про зарплату информации нет, но, поверьте, она будет очень высокой.