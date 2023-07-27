Гомес – о работе с Моуринью: всё дело в психологической стойкости

Бывший игрок молодёжной команды «Манчестер Юнайтед», а ныне французского «Лилля» Анхель Гомес рассказал об опыте работы с португальским специалистом Жозе Моуринью.
«Всё дело в психологической стойкости. Я узнал о Жозе, что он всегда хочет, чтобы ты работал лучше. Он почти как бы подталкивает тебя: «Давай, покажи мне ещё немного, как ты хорош, но я хочу увидеть это», — приводит слова Гомеса Goal.
Всего Гомес провёл 76 матчей за молодёжные команды «Манчестер Юнайтед» разных возрастов.
Гомес перешёл в «Лилль» в 2020 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Гомес принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
- 27 июля 2023
-
06:18
-
06:15
-
06:12
-
05:58
-
05:56
-
05:49
-
05:49
-
05:33
-
05:26
-
05:25
-
05:18
-
05:08
-
04:57
-
04:38
-
04:26
-
04:19
-
04:04
-
03:40
-
03:18
-
03:00
-
02:52
-
02:23
-
02:20
-
01:59
-
01:37
-
01:15
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:01