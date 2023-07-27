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Гомес – о работе с Моуринью: всё дело в психологической стойкости

Гомес – о работе с Моуринью: всё дело в психологической стойкости
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Бывший игрок молодёжной команды «Манчестер Юнайтед», а ныне французского «Лилля» Анхель Гомес рассказал об опыте работы с португальским специалистом Жозе Моуринью.

«Всё дело в психологической стойкости. Я узнал о Жозе, что он всегда хочет, чтобы ты работал лучше. Он почти как бы подталкивает тебя: «Давай, покажи мне ещё немного, как ты хорош, но я хочу увидеть это», — приводит слова Гомеса Goal.

Всего Гомес провёл 76 матчей за молодёжные команды «Манчестер Юнайтед» разных возрастов.

Гомес перешёл в «Лилль» в 2020 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Гомес принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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