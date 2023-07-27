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«Челси» и «Ньюкасл» не смогли выявить победителя в товарищеском матче

«Челси» и «Ньюкасл» не смогли выявить победителя в товарищеском матче
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Лондонский «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, которая проходила в США в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче забили лондонцы. Уже на 12-й минуте игры Николас Джексон стал автором гола. Ему ассистировал Ян Матсен. А вот на 45+4-й минуте полузащитник Мигель Альмирон сделал счёт равным. Энтони Гордон стал его ассистентом. Во втором тайме команды голами не порадовали.

20 июля «Челси» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда встретилась с клубом актёра Райана Рейнольдса в США, в городе Чапел-Хилл. Лондонцы переиграли соперников со счётом 5:0. Это был первый матч команды под руководством Маурисио Почеттино. Свою следующую игру «Челси» сыграл 23 июля с «Брайтон энд Хоув Альбион». Команда Почеттино снова переиграла соперников (4:3).

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
27 июля 2023, четверг. 03:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джексон – 12'   1:1 Альмирон – 45+4'
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