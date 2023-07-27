Дебютные голы Беллингема и Хоселу помогли «Реалу» всухую переиграть «МЮ»

В США, в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум», завершился товарищеский матч между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась победой клуба из Испании со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил английский полузащитник Джуд Беллингем. Новичок «сливочных» забил свой дебютный гол за команду. Ему удалось отличиться на шестой минуте. А результативный пас на свой счёт записал немецкий защитник Антонио Рюдигер. Под самую концовку матча, на 89-й минуте, другой новичок мадридцев испанский форвард Хоселу тоже забил свой дебютный гол. Ему же ассистировал соотечественник Лукас Васкес.

Следующий свой товарищеский матч «Реал» проведёт с «Барселоной». А «Манчестер Юнайтед» свой следующий спарринг запланировал провести с дортмундской «Боруссией».