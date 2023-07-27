Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дебютные голы Беллингема и Хоселу помогли «Реалу» всухую переиграть «МЮ»

Дебютные голы Беллингема и Хоселу помогли «Реалу» всухую переиграть «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

В США, в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум», завершился товарищеский матч между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась победой клуба из Испании со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил английский полузащитник Джуд Беллингем. Новичок «сливочных» забил свой дебютный гол за команду. Ему удалось отличиться на шестой минуте. А результативный пас на свой счёт записал немецкий защитник Антонио Рюдигер. Под самую концовку матча, на 89-й минуте, другой новичок мадридцев испанский форвард Хоселу тоже забил свой дебютный гол. Ему же ассистировал соотечественник Лукас Васкес.

Следующий свой товарищеский матч «Реал» проведёт с «Барселоной». А «Манчестер Юнайтед» свой следующий спарринг запланировал провести с дортмундской «Боруссией».

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
27 июля 2023, четверг. 03:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Беллингем – 6'   2:0 Хоселу – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023