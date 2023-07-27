Карло Анчелотти отказался отвечать на вопрос о Килиане Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о французском форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе? Следующий вопрос», – сказал Анчелотти после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед».

Килиан Мбаппе отказался обсуждать возможный переход в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии с делегацией саудовского клуба, прибывшей в Париж, сообщило вчера авторитетное французское издание L'Équipe.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.