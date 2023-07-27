Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти отказался отвечать на вопрос о Килиане Мбаппе

Карло Анчелотти отказался отвечать на вопрос о Килиане Мбаппе
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о французском форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе? Следующий вопрос», – сказал Анчелотти после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед».

Килиан Мбаппе отказался обсуждать возможный переход в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии с делегацией саудовского клуба, прибывшей в Париж, сообщило вчера авторитетное французское издание L'Équipe.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
«Возьмите меня, мы похожи». Реакция Янниса, Леброна и других на € 700 млн для Мбаппе
«Возьмите меня, мы похожи». Реакция Янниса, Леброна и других на € 700 млн для Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023