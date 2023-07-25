«Возьмите меня, мы похожи». Реакция Янниса, Леброна и других на € 700 млн для Мбаппе

НБА – самая высокооплачиваемая лига в мире. Ни в одном командном виде спорта игроки не зарабатывают больше, чем баскетболисты в США. Но новости, пришедшие на днях из мира футбола (а точнее, из стана французского «ПСЖ»), оставили даже самых именитых из них в недоумении.

Непростая ситуация, приковавшая к себе внимание всего мира, сложилась вокруг 24-летнего нападающего Килиана Мбаппе. Он официально отказался продлевать контракт с «ПСЖ», за который выступал с 2018-го, из-за чего в итоге был выведен из состава команды. Уже через год Килиан может стать свободным агентом и покинуть стан парижан за бесплатно. Ну а пока заполучить его хотят сразу несколько клубов, включая «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Килиан Мбаппе на матче НБА Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Вся соль в том, что там готовы выкатить на этот трансфер целый миллиард евро: € 300 млн достанутся «ПСЖ», а вот остальные € 700 млн – самому Мбаппе. Причём всего за один год. И французский клуб уже разрешил своему игроку начать переговоры о подписании контракта.

Так, переход Мбаппе может стать самым дорогостоящим в истории мирового спорта. И хотя НБА и является самой высокооплачиваемой лигой в мире, баскетболистам такие цифры и не снились – во всяком случае, на данный момент.

Поэтому предложение «Аль-Хиляля» для Мбаппе заставило даже самых звёздных игроков в шутку задуматься о переезде.

«Это я отправлюсь в Саудовскую Аравию, когда они позвонят Ричу Полу и Маверику Картеру для заключения сделки на один год!» – написал Леброн Джеймс, прикрепив к сообщению гифку с бегущим Форрестом Гампом.

Кадр из фильма «Форрест Гамп» Фото: twitter.com/KingJames

«Аль-Хиляль», вы можете взять меня. Я похож на Килиана Мбаппе», – подписал селфи Яннис Адетокунбо.

Яннис Адетокунбо Фото: Из личного архива баскетболиста

Мбаппе ретвитнул это сообщение и добавил кучу смеющихся эмодзи – таким оказался его первый пост в социальных сетях с момента, когда «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля».

«$ 776 млн за один год? Какого хрена, лол», – написал Дэмьен Лиллард.

Действительно! Сам Дэйм за 10 лет в «Портленде» заработал $ 235,6 млн. Вот такая компенсация за отсутствие перстня.

«У них ведь тоже есть баскетбольные лиги? Думаю, чернила на моём контракте ещё не засохли», – написал Дрэймонд Грин.

Этим летом Дрэй подписал новый контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» на четыре года и каких-то $ 100 млн.

«Один год и $ 776 млн? Вам, ребята, не нужен вратарь?» – написал Андре Драммонд, отметив «Аль-Хиляль».

Шутки шутками, но сам Мбаппе не хочет переезжать в Саудовскую Аравию, каким бы выгодным ни было это предложение. Да и «ПСЖ», который в этой ситуации получил бы внушительную сумму, не может заставить его подписать контракт с командой, в которую игрок не хочет переходить. Килиан мечтает о победе в Лиге чемпионов, причём неважно, с какой командой. И если парижане решат попробовать свои силы в еврокубках без него, он готов досидеть последний сезон по контракту на скамейке запасных.

Но если Килиан вдруг всё-таки подпишет контракт с «Аль-Хилялем», за предстоящий год он получит больше, чем 16 самых высокооплачиваемых игроков НБА, вместе взятых.

Игрок Зарплата в сезоне-2023/2024 Стефен Карри $ 51,9 млн Кевин Дюрант, Никола Йокич, Леброн Джеймс, Джоэл Эмбиид $ 47,6 млн (каждый) Брэдли Бил $ 46,7 млн Пол Джордж, Кавай Леонард, Яннис Адетокунбо, Дэмьен Лиллард $ 45,6 млн (каждый) Джимми Батлер $ 45,2 млн Клэй Томпсон $ 43,2 млн Руди Гобер $ 41 млн Фред Ванвлит $ 40,8 млн Энтони Дэвис $ 40,6 млн Трей Янг, Зак Лавин или Лука Дончич $ 40 млн (каждый)

Суммарная зарплата этих товарищей за сезон-2023/2024 составит $ 768 млн. На $ 8 млн меньше, чем «Аль-Хиляль» готов предложить Мбаппе. «Голден Стэйт», команда с самой переполненной платёжкой, за следующий год выдаст всем своим игрокам только $ 207 млн. Вот так.

В общем, сумма, которую в «Аль-Хиляле» предложили Мбаппе, является заоблачной даже по меркам НБА. Как бы в Саудовской Аравии теперь не появилась большая баскетбольная лига…