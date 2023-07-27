Малком поблагодарил «Зенит» на русском языке после перехода в «Аль-Хиляль»

Бразильский нападающий Малком поблагодарил «Зенит» на русском языке после перехода в саудовский «Аль-Хиляль». Он опубликовал в соцсетях видео с нарезкой своих моментов в составе «Зенита» и написал слова благодарности.
Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, половину из которых саудовский клуб выплатит сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Малком будет играть за новую команду в футболке с номером 77.
В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
- 27 июля 2023
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