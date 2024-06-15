Первые россияне допущены к ОИ, Испания разгромила Хорватию на Евро. Главное к вечеру

Сборная Испании разгромила Хорватию на Евро-2024, переходы вратарей в РПЛ, стали известны первые россияне, которые допущены к Олимпиаде 2024 года. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 июня.
Футбол
Сборная Испании разгромила Хорватию в матче 1-го тура Евро-2024
«Краснодар» объявил о подписании вратаря Юрия Дюпина
«Пари НН» объявил об уходе Нигматуллина в «Рубин»
Теннис
Теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде в Париже
Медведев и Сафиуллин не смогли преодолеть квалификацию парного турнира в Галле
Бокс/ММА
Финальная битва взглядов Бенавидеса и Гвоздика, а также результаты их взвешивания
Конор Макгрегор прокомментировал отказ от боя с Чендлером
Баскетбол
Александр Платунов подписал контракт с УНИКСом
Оливье Хэнлан покинет ЦСКА по истечении контракта
Авто
В Jaguar построили последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания
Зинедин Зидан дал старт гонке «24 часа Ле-Мана»
Другие
МОК раскрыл имена первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024
«Газпром-Югра» обыграл «Ухту» в третьем матче финала Суперлиги по футзалу