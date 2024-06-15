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Первые россияне допущены к Олимпиаде в Париже, сборная Испании разгромила Хорватию на Евро-2024

Первые россияне допущены к ОИ, Испания разгромила Хорватию на Евро. Главное к вечеру
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Сборная Испании разгромила Хорватию на Евро-2024, переходы вратарей в РПЛ, стали известны первые россияне, которые допущены к Олимпиаде 2024 года. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 июня.

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