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Первые россияне допущены к ОИ, Испания разгромила Хорватию на Евро. Главное к вечеру

Сборная Испании разгромила Хорватию на Евро-2024, переходы вратарей в РПЛ, стали известны первые россияне, которые допущены к Олимпиаде 2024 года. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 июня.

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