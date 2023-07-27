Мостовой считает, что в кубковом матче между «Краснодаром» и «Спартаком» нет фаворита
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой полагает, что в матче Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» нет очевидного фаворита.
«Скомканные ожидания от матча из-за увиденного в первом туре. Фаворита в матче нет. Исходя из прошлого кубка, команды играют наполовину основными составами. Каждый тренерский штаб решает, как им делать.
Но этот формат подразумевает то, что два матча можно сыграть вторыми составами, а потом одну игру основным и пройти дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Краснодар» и «Спартак» сыграют в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России сегодня, 27 июля. Игра пройдёт на стадионе «Краснодар». Начало встречи — в 20:00 мск.
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