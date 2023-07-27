У защитника «Боруссии» Мёнхенгладбах Лайнера обнаружили рак лимфатических узлов

Австрийскому защитнику мёнхенгладбахской «Боруссии» Штефану Лайнеру в ходе медобследования диагностировали рак лимфатических узлов, сообщает пресс-служба клуба.
«Предположительно курс лечения займёт несколько месяцев. По словам врачей, болезнь была обнаружена на ранней стадии, и её можно вылечить с помощью лекарств. Существует большая вероятность того, что Лайнер полностью выздоровеет и вернется к полноценной жизни. Вероятно и возвращение игрока в профессиональный спорт. «Боруссия» Мёнхенгладбах и Штефан Лайнер просят болельщиков и средства массовой информации с пониманием отнестись к тому, что никакие медицинские подробности о лечении подлежать публикации не будут», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
В минувшем сезоне 30‑летний австриец сыграл в 18 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. За клуб из Мёнхенгладбаха Штефан выступает с 2019 года.
- 27 июля 2023
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