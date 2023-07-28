Сперцян — про фол на Зиньковском: это красная. Я подвёл команду

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвёл итоги матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2) и прокомментировал своё удаление.

«Жёсткий фол. Это была красная. «Спартак» победил за счёт удаления. Я подвёл команду. Перед командой извинился. Извиняюсь перед болельщиками. Сегодня был полный стадион.

Был ли фол случайным? Да, я его (Зиньковского. — Прим. «Чемпионата») не видел.

Насколько Кубок важен? Да и чемпионат важен. Каждая игра важна. У нас и на Кубок, и на чемпионат есть шансы», — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

В матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в первом туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу одержали красно-белые со счётом 2:1. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против Антона Зиньковского.