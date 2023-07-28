Первая лига: расписание матчей и трансляций 3-го тура

С 28 по 31 июля пройдёт 3-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию расписание матчей.
28 июля (время начала — московское)
20:00. «Акрон» (Тольятти) — «Арсенал» (Тула)
29 июля (время начала — московское)
18:00. «Сокол» (Саратов) — СКА (Хабаровск)
30 июля (время начала — московское)
16:00. «Торпедо» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск)
16:00. «Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» (Астрахань)
17:00. «Тюмень» — «Енисей» (Красноярск)
18:00. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Родина» (Москва)
18:00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химки»
19:00. «Динамо» (Махачкала) — «Кубань» (Краснодар)
31 июля (время начала — московское)
17:00. «Алания» (Владикавказ) — КАМАЗ (Набережные Челны)
На платформе «VK Видео» пройдут прямые трансляции всех матчей Первой лиги. Помимо трансляций, пользователи также смогут посмотреть обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальном сообществе Первой лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».
Также противостояния «Акрона» с «Арсеналом» и «Алании» с КАМАЗом можно будет посмотреть в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ».
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