Первая лига: расписание матчей и трансляций 3-го тура

С 28 по 31 июля пройдёт 3-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию расписание матчей.

28 июля (время начала — московское)

20:00. «Акрон» (Тольятти) — «Арсенал» (Тула)

29 июля (время начала — московское)

18:00. «Сокол» (Саратов) — СКА (Хабаровск)

30 июля (время начала — московское)

16:00. «Торпедо» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск)

16:00. «Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» (Астрахань)

17:00. «Тюмень» — «Енисей» (Красноярск)

18:00. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Родина» (Москва)

18:00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химки»

19:00. «Динамо» (Махачкала) — «Кубань» (Краснодар)

31 июля (время начала — московское)

17:00. «Алания» (Владикавказ) — КАМАЗ (Набережные Челны)

На платформе «VK Видео» пройдут прямые трансляции всех матчей Первой лиги. Помимо трансляций, пользователи также смогут посмотреть обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальном сообществе Первой лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Также противостояния «Акрона» с «Арсеналом» и «Алании» с КАМАЗом можно будет посмотреть в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ».