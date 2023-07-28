Агент Санчеса назвал причину отказа игрока переходить в «Спартак»

Фернандо Вильярреал, предоставляющий интересы колумбийского защитника «Тоттенхэм Хотспур» Давинсона Санчеса, рассказал о причине срыва трансфера.

«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», – приводит слова Вильярреала «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы, однако трансфер сорвался по политическим причинам. Лондонский клуб не хочет ссориться с руководством АПЛ, которое не поддерживает ведение бизнеса с представителями России.

Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Тогда лондонцы купили его у «Аякса» за € 42 млн. В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.