«Это прежде всего вопрос морали». Левченко — о ведении дел с российскими клубами

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов и бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о возможных трансферах игроков из РПЛ в нидерландские клубы.

«Российские клубы платят налоги, поэтому все команды, ведущие с ними дела, косвенно вносят свой вклад в экономику России. Это сильно переплетено с политикой. Это значит, что вы косвенно поддерживаете происходящее на Украине.

Это прежде всего моральный вопрос. Вы можете придумать различные схемы для ведения дел с большинством клубов, например, привлечь третью сторону. Но вы должны понимать, что это значит для вашего имиджа. Мне жаль игроков, которые находятся там и хотят уйти», — приводит слова Левченко NOS.nl.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «Аякса» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Также сообщалось, что «Фейеноорд» заинтересован в игроке «Динамо» Арсене Захаряне.