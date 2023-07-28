Новичок «Зенита» Коваленко: Клаудиньо ищет такие ходы, которые я не вижу со скамейки
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался об уровне мастерства легионеров санкт-петербургского клуба.
«Клаудиньо вообще в порядке. Сейчас потренировался. Другой уровень. Очень сильный футболист. Но здесь много сильных – тот же Дуглас. Или Малки с Мантуаном. А Клаудиньо ищет такие ходы, что я даже со скамейки иногда не вижу. Делает крутейшие передачи», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Футболисту 19 лет.
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