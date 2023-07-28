«Я всегда любил Америку». Бекхэм рассказал, почему решил перейти в МЛС

Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм рассказал о том, как в своё время принял решение перейти в клуб американской МЛС.
«Я думаю, что решению Лео способствовал мой опыт. Когда я перешёл в МЛС, мне было 32 года, я приходил сюда из мадридского «Реала». Меня критиковали, потому что собирался в лигу, в которой было 13–14 команд и только шесть стадионов, предназначенных для футбола. Но я был готов к этому. Люди говорили, что я сильно рискую. Я об этом вообще не думал.
Я всегда любил Америку, мне нравилось то, что Америка дала миру. Я всегда думал, что когда-нибудь буду иметь возможность жить в Америке и сделать что-то, что изменит местный футбол, преподнеся что-то из Европы. Я хотел быть частью этого.
Не хочу сказать, что это исключительно моя заслуга, потому что это не так. Было невероятное количество людей, которые проделали невероятную работу, чтобы привести меня в Лос-Анджелес, когда лига испытывала трудности, но у них был свой проект и видение», — приводит слова Бекхэма The Athletic.
- 28 июля 2023
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