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Тухель: Геррейру — игрок совершенно другого типа, нежели Дэвис

Тухель: Геррейру — игрок совершенно другого типа, нежели Дэвис
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о противостоянии между Альфонсо Дэвисом и Рафаэлем Геррейру.

«Рафэль — игрок совершенно другого типа, нежели Альфонсо. Игра Дэвиса проявляется через скорость, динамику и уверенность. Он на очень хорошем пути. Важно, чтобы он чувствовал удовольствие и уверенность в себе. В нашей команде есть игроки самых разных типов, что даёт нам много возможностей. Я очень доволен Альфонсо», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

22-летний канадский защитник Альфонсо Дэвис перешёл в «Баварию» из клуба американской МЛС «Ванкувер Уайткэпс» в 2019 году.

Новичок команды Рафаэль Геррейру перешёл в стан мюнхенцев из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.

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