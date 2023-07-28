Новичок «Зенита» Коваленко: для топ-лиги Европы нужно ещё поиграть в России

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко высказался о потенциальном переходе в европейский чемпионат.

«Думаю, для топ-чемпионата Европы ещё нужно поиграть в России. А потом, если появится вариант, с удовольствием его рассмотрю», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на 12-м месте в турнирной таблице. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Срок контракта 19-летнего футболиста с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2028 года.